Royaume-Uni : Meghan Markle devra passer un test de culture générale pour obtenir la nationalité britannique

Megan Markle était habituée à l'hymne américain, elle devra désormais connaître par cœur le God save the queen. Légalement, elle aurait pu ne rester qu'américaine et bénéficier d'un titre de séjour permanent. La solution est tout bonnement impensable vis-à-vis du protocole royal : la fiancée du prince Harry, qui deviendra duchesse en se mariant, devra devenir britannique et passer un test de culture générale pour obtenir la nationalité. Seuls peuvent être exemptés les mineurs et les personnes âgées.

Un examen difficile, même pour les britanniques

Dans les rues de Londres, les Britanniques eux-mêmes ont parfois du mal à répondre aux questions du fameux test. Il faut au moins 75% de bonnes réponses, plusieurs citoyens que nous avons rencontrés et mis à l'épreuve n'ont pas atteint ce score. Pour les questions sur la monarchie, Megan Markle pourra compter sur les cours de son prince de mari. Elle devra attendre trois ans de mariage avant de prétendre à la nationalité britannique.

