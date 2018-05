Mariage princier : les inconditionnels de la famille royale

Bien sûr, ça n'est pas vraiment Buckingham Palace, mais cette maison de banlieue est tout de même solidement protégée par tous les membres de la monarchie, et un garde royal dans sa guérite. Et quand on entre chez Margaret Tyler, rien ne peut préparer à cela. "Je crois que j'ai 10 000 objets, confesse-t-elle. Les gens du Guinness Book des records m'ont déjà contactée à plusieurs reprises", précise la retraitée.

Ses enfants refusent de lui installer internet

"Là, c'est la partie consacrée au prince George, poursuit-elle, là c'est pour la petite Charlotte, et voici ma pièce consacrée à Diana : cette chambre spéciale est ma fierté et mon bonheur". Depuis 40 ans, Margaret Tyler collectionne tout ce qu'elle peut sur la famille royale. Ses quatre enfants refusent de lui installer internet pour ne pas aggraver sa boulimie d'objets sur les sites d'achats en ligne. Elle a déjà rencontré la reine à quatre reprises, et nous l'avons retrouvée à chaque événement royal. Il y a quelques semaines encore, elle était au pied de la clinique pour attendre l'enfant de Kate et William.

