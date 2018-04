Kate Middleton a donné naissance à un petit garçon de 3,8 kg

L'annonce a été faite lundi en début d'après-midi par le palais de Kensington. Le bébé prend la cinquième place dans l'ordre de succession au trône britannique.

"It's a boy !" Kate Middleton a donné naissance, lundi 23 avril, à un petit garçon. L'enfant est né à 11 heures (heure britannique), annonce le palais de Kensington, qui précise qu'il porte bien, tout comme sa maman. Le bébé, qui pèse 3,8 kg, rejoint George (quatre ans) et Charlotte (trois ans) et prend la cinquième place dans l'ordre de succession au trône britannique. La duchesse de Cambridge, enceinte pour la troisième fois, avait été admise à la maternité de St Mary's hospital un peu plus tôt dans la matinée. Reste maintenant à connaître le prénom du bébé, il sera annoncé "en temps voulu".

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 avril 2018

La Première ministre britannique, Theresa May, a adressé ses félicitations au duc et à la duchesse de Cambridge après la naissance du troisième bébé royal.

My warmest congratulations to the Duke and Duchess of Cambridge on the birth of their baby boy. I wish them great happiness for the future. — Theresa May (@theresa_may) 23 avril 2018

Il est le sixième arrière petit-enfant de la reine Elizabeth II, qui vient de fêter ses 92 ans, et du prince Philip, âgé de 96 ans.