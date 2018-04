Elizabeth II : 92 ans fêtés en musique

Comment célébrer l'anniversaire de celle qui règne sur le Royaume-Uni depuis 66 ans ? Pour être à la hauteur de ce 92e anniversaire, tout le gratin de la scène pop britannique s'est réuni : Tom Jones ou encore Sting étaient là. Plutôt discrète d'habitude pour son anniversaire, la reine a rejoint la scène en fin de soirée, accompagnée du prince Charles.

Une reine toujours très populaire auprès de ces sujets

Les festivités avaient débuté un peu plus tôt par une cérémonie plus traditionnelle. En tout, 41 coups de canons à Hyde Park et 62 près de la tour de Londres. Un évènement auquel ont participé de nombreux Britanniques, célébrant à leur manière cet anniversaire royal. À l'heure où la tension des médias britanniques se porte sur le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, Elizabeth II a prouvé hier qu'elle restait très populaire auprès de ces sujets.

Le JT

Les autres sujets du JT