Une ONG dévoile un manuel pour traiter les blessures par explosion sur les enfants

Il s'agit du premier manuel de terrain au monde consacré au traitement des blessures des enfants par explosion.

L'ONG Save the Children a dévoilé jeudi 16 mai le premier manuel de terrain au monde consacré au traitement des blessures par explosion, dont souffrent de nombreux enfants dans les zones de conflit.

Les attentats-suicides, les mines terrestres, les grenades, les frappes aériennes et autres formes d'explosifs "causent 72% de tous les décès et blessures dans les zones de guerre les plus meurtrières du monde", a annoncé l'ONG britannique.

Une demande de médecins en Syrie

"Le manuel est le premier guide au monde sur les procédures uniques à effectuer pour garder les enfants en vie et les aider à se rétablir pleinement à la suite de blessures catastrophiques causées par des armes explosives", a indiqué l'organisation.

Ce manuel fournit au personnel médical travaillant dans des zones de conflit "les connaissances et les conseils techniques nécessaires pour traiter les enfants", a abondé Helle Thorning-Schmidt, ancienne Première ministre du Danemark et responsable de Save the Children International. Le manuel a été conçu à la demande de médecins travaillant en Syrie, où la guerre civile a tué plus de 370 000 personnes depuis le début du conflit en 2011.