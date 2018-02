Syrie : plus de 210 civils tués en quatre jours de raids sur un fief rebelle

Le département d'Etat américain a réagi et déclaré que les attaques aériennes et chimiques contre les civils en Syrie devaient "cesser immédiatement".

Plus de 210 civils ont été tués et des centaines blessés dans les raids aériens intensifs menés depuis lundi par le régime syrien contre le fief rebelle de la Ghouta orientale, près de Damas, a rapporté jeudi 8 février l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Pour la seule journée de jeudi, 58 civils ont péri sous les bombes de l'armée de l'air syrienne qui poursuivait ses frappes sur plusieurs localités de cette vaste région. Selon des témoins, la situation humanitaire y est catastrophique.

"Il s'agit des quatre pires journées qu'ait connues la Ghouta orientale" depuis le début de la guerre en Syrie, en mars 2011, a déclaré Hamza, un médecin qui prend en charge des blessés. "La Ghouta n'a jamais été la cible de bombardements aussi intensifs", a-t-il ajouté. Il décrit des enfants en état de choc transportés à la clinique. En réponse à ces offensives, le département d'Etat américain a mis en cause le régime de Damas et son allié russe et a déclaré que les attaques aériennes et chimiques contre les civils en Syrie "doivent cesser immédiatement".