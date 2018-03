Syrie : le premier convoi humanitaire écourte sa mission dans la Ghouta orientale "en plein milieu des bombardements"

Il n'ira pas plus loin. Le convoi humanitaire quitte la Ghouta orientale sans avoir terminé la distribution. Ce retrait a été annoncé par l'ONU, lundi 5 mars en début de soirée. "Nous avons livré autant d'aides que possible en plein milieu des bombardements", a écrit sur Twitter Sajjad Malik, le représentant de l'agence de l'ONU pour les réfugiés en Syrie.

HAPPENING NOW @UN @ICRC_sy @SYRedCrescent aid convoy to #EasternGhouta exiting #Duma after nearly 9 hours. We delivered as much as we could amidst shelling. Civilians are caught in a tragic situation. pic.twitter.com/P4Djg75XRX