Rapatriement : 35 enfants et 16 mères de retour de Syrie

126 personnes avaient déjà été rapatriés de Syrie, mais mardi 5 juillet, la France a annoncé que 35 enfants et 16 mères supplémentaires allaient aussi rentrer dans l’hexagone. C’est la première fois que les mères rentrent avec les enfants bien qu’elles seront présentées à la justice, car huit sont sous le coup d’un mandat d’arrêt et les huit autres ont été placées en garde à vue. L’aide à l’enfance est chargée de s’occuper des mineurs.



Plus de 200 enfants et femmes encore en Syrie

C’est sous le poids de la pression internationale que la France aurait pris la décision de rapatrier ces familles. C’est ce qu’explique l’avocat des familles, Me Vincent Brengarth : "Vous avez un certain nombre de pays européens (…) qui ont ordonné le rapatriement de ces familles et donc la France se retrouvait complètement isolée." Pour les personnes qui ont encore des membres de leur famille en Syrie, l’espoir renaît de voir d’autres rapatriements intervenir. 200 enfants et femmes français sont encore sur le sol syrien.