Israël évacue 400 secouristes syriens de Syrie

Des secouristes et leurs familles étaient pris au piège dans les provinces du sud de la Syrie, acculés par l'offensive du régime de Bachar al-Assad et de son allié russe. Un à un, ils sont identifiés et évacués par bus vers la Jordanie. Une opération menée dans le plus grand secret dans la nuit du dimanche au lundi 23 juillet par l'armée israélienne à la demande des présidents américain et canadien notamment.

Sauvetage partiellement réussi

Les casques blancs sont devenus célèbres pour leurs opérations de secours dans les zones rebelles de Syrie où le conflit a fait plus de 330 000 morts et des dégâts considérables. Mais Damas les accuse d'être liés au groupe jihadiste et de véhiculer des mensonges sur les opérations militaires. 400 casques blancs et leurs familles ont pu être évacués. L’Allemagne, le Canada ou encore la Grande-Bretagne se sont dits prêts à les accueillir. Mais un second groupe n'a pu atteindre la frontière à cause de la situation sur le terrain.

