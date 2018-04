Soutenir ou combattre Bachar Al-Assad ? Les frappes françaises en Syrie créent le malaise chez les Républicains

L'intervention française, américaine et britannique menée en Syrie après une attaque chimique présumée divise les rangs des Républicains. Certaines figures historiques du parti de droite grincent des dents en constatant qu'il semble de plus en plus favorable à un rapprochement avec le dirigeant syrien.