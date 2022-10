Coupe du monde 2022 : l'Australie, première sélection à prendre vivement position contre le non-respect des droits de l'homme au Qatar

Après le maillot intégralement noir de la sélection du Danemark, un nouvel adversaire de l'équipe de France dénonce la situation au Qatar, avant la Coupe du monde de football, qui débute le 20 novembre prochain. L'Australie, et son équipe nationale les Socceroos, ont publié une vidéo, mercredi 26 octobre, pour pointer du doigt plusieurs problématiques, qui ont suscité la polémique autour du pays organisateur de la compétition. Cette prise de position est la première du genre par une équipe en tant qu'entité, à moins d'un mois du coup d'envoi du Mondial.

Seize membres de la sélection interviennent tour à tour dans cette vidéo d'un peu plus de trois minutes, postée par le syndicat des joueurs australiens, pour dénoncer le non-respect des droits humains et du travail, et l'exploitation de travailleurs migrants. Si les Australiens assument ne pas être "des experts", "ces deux dernières années, nous nous sommes consacrés à comprendre et mieux connaître la situation au Qatar", expliquent-ils. " Nous avons écouté des organisations telles qu'Amnesty International, l'Organisation internationale du travail, la Fifa et, plus important, des travailleurs étrangers au Qatar. Il y a des valeurs universelles qui devraient définir le football comme le respect, la dignité, la confiance et le courage. Quand nous représentons notre nation, nous aspirons à incarner ces valeurs." "C'est pour ces raisons que nous devons parler de la situation au Qatar", ajoutent-ils.

"Si les réformes mises en place au Qatar sont un pas important et bienvenu, leur application reste inconstante et demande de l'amélioration. Nous avons appris que la décision d'accueillir la Coupe du monde au Qatar a conduit à faire souffrir et blesser un nombre incalculable de nos compagnons travailleurs. Ces travailleurs migrants qui ont souffert ne sont pas que des nombres. Comme les migrants qui ont façonné notre pays et notre football, ils possédaient le même courage, et la même détermination à se construire une meilleure vie."

>> Enquête Franceinfo - Coupe du monde 2022 : comment la FFF a détourné le regard sur le terrain des droits humains au Qatar

Le non-respect des communautés LGBTI+ également épinglé

En sus de cette vidéo, la Fédération australienne de football a publié conjointement un communiqué, appelant également au respect et à la tolérance des communautés LGBTI+. "En tant que sport le plus multiculturel, diversifié et inclusif de notre pays, nous pensons que chacun devrait pouvoir se sentir en sécurité et libre d'être soi-même", a déclaré Football Australia. Plusieurs sélections devraient voir leur capitaine arborer des brassards aux couleurs arc-en-ciel, avec le message "One love", durant la Coupe du monde (France, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Danemark...).

Ces deux prises de position interviennent au lendemain des propos de l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, évoquant une campagne "sans précédent" de critiques à l'encontre de son pays, dont "des affabulations et des doubles standards".