Coupe du monde 2022 : l'émir du Qatar dénonce une campagne de critiques "sans précédent" contre son pays

Le Qatar monte au créneau à moins d'un mois du coup d'envoi de sa Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). Devant l'assemblée consultative du pays gazier, l'émir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a dénoncé, mardi 25 octobre, le flot de critiques à l'encontre de l'organisation du Mondial au Qatar.

"Depuis que nous avons eu l'honneur d'accueillir la Coupe du monde, le Qatar a été la cible d'une campagne sans précédent qu'aucun autre pays hôte n'a subi", a déclaré Al-Thani. "Nous avons d'abord traité la question de bonne foi, et avons même considéré certaines critiques comme positives et utiles".

HH the Amir: Since we won honor of hosting #World_Cup, #Qatar has been subjected to unprecedented campaign that no host country has ever faced. We initially dealt with the matter in good faith, and even considered some of criticism as positive and useful. #QNA #Shura_Council pic.twitter.com/B5PtxGrM2O