Coupe du monde 2022 : l'équipementier du Danemark présente des maillots en protestation contre le non-respect des droits de l'Homme au Qatar

Hummel et le Danemark prennent position. L'équipementier a officiellement expliqué les choix des trois maillots danois pour la Coupe du monde, mercredi 28 septembre, qui vont marquer les esprits. Hummel et la sélection ont en effet voulu protester contre le non-respect des droits de l'Homme et les morts sur les chantiers dans le pays-hôte. "Nous croyons que le sport doit rassembler les gens. Quand ce n'est pas le cas, nous voulons prendre position", raconte l'équipementier sur son compte Instagram.

Les hommes de Kasper Hjulmand porteront notamment un troisième maillot noir, "la couleur du deuil". "C'est la couleur parfaite pour la Coupe du monde cette année", justifie la marque. "Nous supportons l'équipe du Danemark, mais cela ne doit pas être pris pour un soutien à un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous voulons rappeler la situation des droits de l'Homme au Qatar et le traitement des travaileurs migrants qui ont construit les stades du Mondial dans le pays." Les Danois ont déjà porté ce maillot à l'occasion de leur match contre la Croatie, le 22 septembre.

Le maillot domicile, rouge, et extérieur, blanc, auront aussi des caractéristiques particulières. Le logo d'Hummel, ses chevrons et le blason de la sélection y seront "atténués", presque effacés. "Nous ne souhaitons pas être visible pendant un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes", répète l'équipementier.