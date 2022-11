Coupe du monde au Qatar : une filiale de Vinci mise en examen

L'enquête a débuté il y a trois ans, après des plaintes d'associations et de sept ex-employés.

Vinci Construction Grands Projets, la filiale du groupe de BTP français Vinci, a été mise en examen dans le cadre d'une enquête sur les conditions de travail sur des chantiers au Qatar, a indiqué l'avocat de la filiale Jean-Pierre Versini-Campinchi mercredi 9 novembre à franceinfo.

"Vinci Constructions Grands Projets va immédiatement former un appel tendant à voir prononcer par la chambre de l’instruction de Versailles la nullité de cette mise en examen", ajoute l'avocat. Le représentant de la filiale dénonce "l’insuffisance du délai consenti aux avocats pour élaborer les réponses utiles et le choix intempestif de la date à quelques jours de l’ouverture de la Coupe du monde de football", qui commence le 20 novembre.

Vinci réfute toutes les accusations

Le groupe de BTP avait annoncé que sa filiale était convoquée en vue d'une mise en examen dès lundi, en réfutant toutes les accusations, notamment de "travail forcé" et de "traite d'êtres humains".

L'enquête a débuté il y a trois ans, après des plaintes des associations Sherpa, Comité contre l'esclavage moderne et de sept ex-employés. Ils accusent Vinci, Vinci Construction Grands Projets, sa filiale Qatari Diar Vinci Construction et leurs représentants de réduire les employés des chantiers en lien avec la Coupe du monde de football "en servitude" et de faire notamment de la "traite des êtres humains".