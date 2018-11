Symbole de la famine au Yémen, la petite fille qui a fait la une du "New York Times" est morte

Son visage émacié et son corps décharné ont fait la une du New York Times. Rapidement, l'article et les photos qui l'accompagnent ont été très partagés sur les réseaux sociaux, devenant le symbole de la famine au Yémen. Amal Hussain, 7 ans, est morte de malnutrition, annonce le quotidien (en anglais) jeudi 1er novembre. "Mon cœur est brisé. (...) Amal souriait tout le temps. Désormais, je suis inquiète pour mes autres enfants", a réagi la mère de la petite Amal Hussain dans le quotidien américain.

I am sorry to report that Amal Hussain is dead. The 7-year-old, featured in a searing photograph by @tylerhicksphoto, died from malnutrition caused by the Saudi led war against Yemen. “My heart is broken,” her mother said. Amal Hussain, 2011-2018 https://t.co/FQfPmMP6de