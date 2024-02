Attaques des houthis en mer Rouge : les revenus du canal de Suez ont "baissé de 40 à 50%" en 2024

Un coup très sévère porté aux échanges commerciaux dans la zone. Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a annoncé que les revenus du canal de Suez avaient "baissé de 40 à 50%" depuis le début de l'année, conséquence directe des attaques des rebelles yéménites houthis qui se multiplient en mer Rouge depuis début décembre. Ces derniers visent des navires liés à Israël, en soutien, disent-ils, aux Palestiniens de la bande de Gaza bombardés par l'armée israélienne. Ces attaques ont poussé de nombreux armateurs à contourner l'Afrique et à suspendre les passages par la mer Rouge et le canal de Suez, routes maritimes où transitent habituellement 12 à 15% du trafic mondial, selon l'UE.

"Vous voyez ce qui se passe à nos frontières (...) avec Gaza, vous voyez le canal de Suez qui rapportait à l'Egypte près de 10 milliards de dollars par an. [Ces revenus] ont baissé de 40 à 50% et l'Egypte doit continuer à payer des entreprises et des partenaires", a déclaré Abdel Fattah al-Sissi lors d'une conférence aux côtés de compagnies pétrolières. Cet immense ouvrage inauguré en 1869 avait rapporté sur l'année fiscale 2022-2023 environ 8,6 milliards de dollars à l'Egypte, une manne gigantesque dans un pays où importateurs et changeurs peinent désormais à trouver des dollars.

En Egypte, qui traverse la pire crise économique de son histoire, les revenus du canal sont aussi surveillés que les revenus du tourisme et les envois d'argent des travailleurs égyptiens à l'étranger. Le volume commercial transitant par le canal de Suez a diminué de 42% ces deux derniers mois, selon l'ONU, inquiète des répercussions pour l'ensemble du commerce mondial. Et le nombre hebdomadaire de transit de porte-conteneurs a baissé de 67% sur un an. La baisse du transit des pétroliers est, elle, de 18%, celle des cargos de vrac (grain, charbon...) de 6% et les transports de gaz sont à l'arrêt.