Liban : Stéphane Séjourné en déplacement pour désamorcer le conflit entre Israël et le Hezbollah à la frontière

Article rédigé par franceinfo France Télévisions 19/20 info franceinfo

Les tensions sont de plus en plus vives entre Israël et le Hezbollah à la frontière sud du Liban. Dimanche 28 avril, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s'est rendu au Liban pour tenter de désamorcer la situation.

Stéphane Séjourné s'est d'abord rendu au quartier général de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, dimanche 28 avril. 700 soldats français y sont mobilisés. Le ministre des Affaires étrangères va tenter de désamorcer le conflit transfrontalier entre le Hezbollah et Israël. "Nous refusons le scénario du pire. Au Liban sud, la guerre est déjà là, même si elle ne dit pas son nom. C'est la population civile qui en paye le prix. Personne n'a intérêt à ce qu'Israël et le Hezbollah poursuivent cette escalade", a-t-il déclaré. De plus en plus d'échanges de tirs à la frontière "La nuit du 13 au 14 avril a constitué un tournant qui est inquiétant pour nous, pour tous", a poursuivi le ministre. Depuis deux semaines, les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne à la frontière ont été multipliés par deux. Israël frappe le territoire libanais de plus en plus en profondeur. Le Hezbollah, lui, mène des attaques plus complexes contre des positions militaires de l'État hébreu. Stéphane Séjourné s'est aussi entretenu avec le Premier ministre libanais pour faire retomber les tensions. La France souhaite faire de nouvelles propositions pour éviter un embrasement.

