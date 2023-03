Liban : le changement d’heure tourne au casse-tête

En pleine période du jeûne du ramadan, le gouvernement libanais a décidé de retarder d'un mois le changement d’heure. Cette décision a provoqué la colère d'une partie du pays et de nombreuses perturbations.

Quelle heure est-il au Liban ? La question paraît simple. Pourtant, la réponse est plus complexe. Dans l’aéroport de Beyrouth, un panneau indique deux horaires différents. "On vient de se poser et on ne sait même pas quelle heure il est", indique une jeune femme. Théoriquement, le pays devait passer à l’heure d’été, dimanche 26 mars. Toutefois, le gouvernement a changé d’avis 48 heures avant, notamment pour raccourcir le jeûne quotidien du ramadan. Résultat : plus personne n’y comprend rien.



Une situation révélatrice

Le Liban est un pays à peine plus grand que la Corse, dans lequel cohabite deux fuseaux horaires différents, selon des critères religieux. Une situation désolante pour Adam Nabih Azzawy, un commerçant : "Selon le calendrier des musulmans, il est 14 h08. Mais pour les chrétiens, il est 15 h 08. Que penser de ce pays où il y a désormais deux horaires différents." Ce désordre lié aux horaires est révélateur de la crise politique au Liban. Pays dans lequel le gouvernement, profondément divisé, a du mal à faire respecter ses décisions. Une réunion de conciliation est prévue lundi 27 mars.