Liban : des tonnes de poissons morts retrouvés dans un lac pollué

Un désastre environnemental. Des tonnes de poissons morts ont été trouvés ces derniers jours, échoués sur les rives d'un lac artificiel très pollué dans l'est du Liban, a rapporté jeudi 29 avril auprès de l'AFP un responsable libanais. Les causes exactes de cette catastrophe d'une ampleur inédite, selon des pêcheurs locaux, restent toutefois inconnues.

D'après un rapport préliminaire de l'Autorité du fleuve Litani et de la Société pour la protection de la nature au Liban, un virus serait responsable. Selon les deux entités, seules les carpes ont été contaminées. Mais le niveau élevé de pollution du lac pourrait aussi être à l'origine de cette hécatombe, estime Kamal Slim, un chercheur spécialisé dans l'écologie des milieux aquatiques.

Un lac construit pour produire de l'électricité

Le lac abrite des cyanobactéries pouvant libérer des toxines sous l'effet de la pollution et de la forte lumière pendant les mois plus chauds, explique Kamal Slim. "Une autre possibilité est l'ammonium très toxique", ou encore une bactérie qui pourrait attaquer les poissons plus vulnérables durant la période de reproduction.

Un travailleur récupère des carpes mortes, échouées dans le lac Qaraoun au Liban, le 29 avril 2021. (JOSEPH EID / AFP)

Jeudi matin, des centaines de poissons gisaient le long d'une rive du lac, dégageant une forte odeur dans les environs. Des hommes ramassaient à la pelle les carcasses, alors qu'une pelle mécanique en versait davantage à l'arrière d'un camion.

Le lac Qaraoun a été construit en 1959 pour produire de l'électricité et irriguer les terres agricoles. Mais ces dernières années, des millions de cubes métriques d'eaux usées s'y sont déversés ainsi que des déchets industriels et des ruissellements agricoles contenant des pesticides et des fertilisants. Depuis 2018, la pêche y est interdite mais des poissons du lac ont été retrouvés sur certains marchés.