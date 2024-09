Guerre au Proche-Orient : dans le sud du Liban, les soldats français de la Finul en première ligne

Une base des Casques bleus de l'ONU se trouve dans le sud du Liban, dévasté par les frappes de l'armée israélienne. Elle accueille un contingent de soldats français qui fait partie de la force des Nations unies au Liban, la Finul. Le 20 Heures est allé à leur rencontre.

Dans le sud du Liban, les villages sont désertés, dévastés par les frappes de l'armée israélienne. Au milieu de cette zone de guerre, se trouve une base des Casques bleus. Il s'agit d'un contingent de soldats français qui fait partie de la force des Nations unies au Liban, la Finul. Sa mission est d'observer puis de répertorier tout ce qui se passe dans les airs et au sol. Non loin de la base, on entend et voit les combats, devenus intenses depuis une semaine.

Une résolution de l'ONU pour mandat

Ces Casques bleus ont pour mandat une résolution de l'ONU. Elle interdit en théorie, dans le sud du Liban, les opérations de l'armée israélienne et du Hezbollah. Actuellement, il y a 10 000 hommes sous commandement espagnol, dont des Français et une dizaine d'autres nationalités. Depuis l'intensification des frappes israéliennes, ils ne sortent presque plus de leur base. 334 Casques bleus ont perdu la vie depuis la mise en place de la Finul en 1978. Si l'armée israélienne lance une offensive terrestre, elle se retrouvera aux premières loges.

