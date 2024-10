Une enquête de l'ONU accuse Israël de chercher à "détruire" le système de santé à Gaza

L'Etat hébreu "commet des grimes de guerre et le crime contre l'humanité d'extermination avec des attaques incessantes et délibérées contre le personnel médical et les installations", juge la commission d'enquête indépendante internationale des Nations unies.

Des enquêteurs de l'ONU, évoquant des "crimes contre l'humanité", accusent jeudi 10 octobre Israël de viser délibérément les installations de santé de la bande de Gaza, tout en torturant et tuant le personnel médical. "Israël met en œuvre une politique concertée de destruction du système de santé de Gaza dans le cadre de sa plus large offensive sur Gaza", a déclaré dans un communiqué la Commission d'enquête indépendante internationale des Nations unies.

Le pays "commet des crimes de guerre et le crime contre l'humanité d'extermination avec des attaques incessantes et délibérées contre le personnel médical et les installations", a ajouté la commission. Le rapport a également mis en exergue de mauvais traitements infligés aux détenus palestiniens en Israël comme aux otages retenus à Gaza, accusant tant Israël que les groupes armés palestiniens de "torture" et de violences sexuelles.

"Israël s'en prend au droit même à la santé"

Composée de trois membres, formée par le Conseil des droits de l'homme en mai 2021 pour enquêter sur les soupçons de violation de la législation internationale en Israël et dans les territoires palestiniens, cette commission publiait son second rapport depuis l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023. "Israël doit cesser immédiatement sa destruction gratuite et sans précédent du système de santé à Gaza", a écrit la présidente de la commission, Navi Pillay, dans un communiqué. En agissant de la sorte, "Israël s'en prend au droit même à la santé, avec des conséquences de long terme sur la population civile", ajoute-t-elle.

Israël a réagi et accusé la commission de "discrimination systématique" à son encontre. Elle a rejeté en bloc les conclusions du rapport de juin, qui l'accusait de commettre des crimes contre l'humanité, y compris celui d'"extermination" à Gaza.