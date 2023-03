Israël-Palestine : trois combattants palestiniens tués en Cisjordanie

Ces trois combattants appartenant à un groupe armé originaire de Naplouse ont été tués dans une attaque contre des soldats israéliens.

Trois combattants Palestiniens ont été abattus, dimanche 12 mars, avant l'aube, dans un échange de tirs avec des soldats israéliens près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Ce nouvel incident meurtrier survient alors que le conflit israélo-palestinien semble aspiré dans une nouvelle spirale inextricable de violence depuis l'entrée en fonctions fin décembre d'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël, sous la conduite du Premier ministre Benyamin Nétanyahou.

L'armée israélienne a annoncé qu'un quatrième homme s'était rendu et avait été arrêté pour être interrogé. Aucun soldat israélien n'a été blessé, selon l'armée, dont la communication a publié des photos des armes utilisées selon elle par les Palestiniens abattus : trois fusils-mitrailleurs M16 avec plusieurs recharges de munitions et un pistolet.

Les trois Palestiniens ont été identifiés comme Mohammad Dabik, Oudaï Chami et Mohammad Chami âgés respectivement de 18, 22 et 24 ans, selon le ministère de la Santé palestinien. Ils étaient membres du Repaire des Lions, selon ce groupe armé ayant émergé en 2022 à Naplouse.

Près d'une centaine de morts en 2023

Les versions de l'armée israélienne et du Repaire des Lions concordent sur le fait qu'un groupe de combattants palestiniens a attaqué des soldats en zone B (sous contrôle sécuritaire israélien) au niveau du barrage de Surra-Jit, à l'ouest de Naplouse. Ce poste militaire contrôle l'accès entre la ville palestinienne et la colonie juive de Kedoumim.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 81 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs), 12 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens, ainsi qu'une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.