Reportage "Toute la maison a tremblé" : un projectile d'origine inconnu frappe une école d'Eilat dans le sud d'Israël

Avant cette explosion, la station balnéaire d'Eilat dans le sud d'Israël, située sur la mer Rouge, était plutôt préservée des soubresauts de la guerre. La population est inquiète.

Temps de lecture : 2 min

La région est pourtant jugée sûre en Israël. La ville d'Eilat, tout au sud du pays, au bord de la mer Rouge, a été touchée jeudi 9 novembre, pour la première fois depuis le conflit entre Israël et le Hamas. Un objet volant toujours non identifié et tiré depuis la Syrie, selon l'armée israélienne, est tombé sur une école de la ville.

Il n'y a pas de blessés mais des dégâts matériels. Les vitres à l’entrée ont été soufflées par l’explosion. La porte en métal est totalement courbée. Aran, le responsable de la sécurité dans les écoles d’Eilat est venu avec ses équipes retirer la tôle tombée. Les dégâts sont importants. "Le souffle a provoqué des déformations de structure, même dans les poutres en métal, décrit Aran. On voit que tout le crépi est abîmé, que les briques de verre ont explosé."

L’explosion a surpris la trentaine d’élèves

L’objet volant encore non identifié par l’armée israélienne est tombé dans une pièce à l’étage. Le sol est recouvert de gravats et de livres scolaires. Des experts doivent passer dimanche pour vérifier l’état du bâtiment.

"Tu vois que la structure a été enfoncée par le souffle. Tu peux voir les failles qui sont apparues dans le plafond et les murs." Aran, responsable de la sécurité dans les écoles d’Eilat à francienfo

L’établissement est désormais interdit au public, protégé par une rubalise. L’explosion a surpris la trentaine d’élèves encore présents sur place, dont sept dans une classe à côté. Aucune alarme n’a retenti, confirme une habitante qui habite juste derrière l’établissement : "C'était vraiment étrange parce qu'il n'y a pas eu d'alarme ni avant ni après. Il y a eu un bruit tellement fort que toute la maison a tremblé. Les fenêtres ont vibré, j'ai cru qu'elles allaient exploser."

"On fait totalement confiance à l’armée israélienne"

De quoi inquiéter la population et la mairie qui, par mesure de sécurité, a fermé toutes les écoles de la ville aujourd’hui. Aran reste confiant : "C’est la guerre… c’est clair ! On sait très bien que le système de protection n’est pas complètement étanche, il y a quelques petites failles ici et là. Mais on bénéficie de plusieurs couches de protection depuis la mer, depuis la terre et dans l’espace aérien, et on fait totalement confiance à l’armée israélienne pour faire le travail."

Eilat, jusqu’ici épargnée, reste malgré tout sous une menace permanente des rebelles Houtis du Yemen et désormais de la Syrie, d’où a été tiré le projectile, selon l'armée israélienne.