Le 7 octobre dernier, un chauffeur de minibus bédouin a évacué 30 jeunes attaqués par le Hamas sur le site du festival, proche de la bande de Gaza. L'homme a depuis reçu des menaces de mort mais aussi des messages de soutien du monde entier.

Temps de lecture : 2 min

C'est l'histoire d’un homme devenu héros national en Israël, un chauffeur de minibus bédouin de confession musulmane. Le 7 octobre dernier, il a sauvé des dizaines de jeunes, pris au piège sur le site de la rave party près de la bande de Gaza, que les combattants du Hamas avaient investie avant de tuer des dizaines de personnes.

à lire aussi Guerre entre Israël et le Hamas : neuf images qui illustrent l'ampleur de la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza

Depuis le 7 octobre, Youssef Ziadna reste le plus clair de son temps enfermé chez lui dans sa maison de Rahat, dans le sud d'Israël. "Je ne vais pas très bien", confie-t-il . "Je ne fais que penser à ça, je n'arrive même plus à dormir. Je suis suivi par un psychologue. Je n'ai pas repris le travail, je n'ai donc plus de revenus et j'ai une famille à nourrir."

Ce Bédouin, père de sept enfants, est un miraculé. Le matin de l'attaque du Hamas, à l'aube, il reçoit un coup de fil de clients qu'il avait déposés la veille sur le site de la rave party. Ils le supplient de venir les chercher car des combattants du Hamas se sont infiltrés et sont en train de massacrer les festivaliers.

"Quand je suis arrivé sur place, je me suis retrouvé sous un feu nourri. C'était l'horreur." Youssef Ziadna à franceinfo

"Je suis israélien, ils sont israéliens, je ne me suis même pas posé de questions", raconte Youssef Ziadna. "Je me suis dit, je dois y aller pour leur sauver la vie. Mon minibus était prévu pour 14 passagers, mais j'ai pu faire monter 30 personnes. J'ai même vu un combattant du Hamas en parapente qui faisait des cercles au-dessus de nous, et qui tirait sur la foule."

Mais le plus dur est à venir, il faut désormais quitter les lieux de la fête sous les tirs incessants. Sa parfaite connaissance du terrain va être déterminante.

"Pour revenir, j'ai évité la route principale car il y avait des terroristes du Hamas qui tendaient des embuscades. Ils nous auraient tués." Youssef Ziadna à franceinfo

"J'ai donc pris des chemins à travers les champs, des chemins de terre, poursuit le Bédouin, avant d'arriver au Kibboutz Tzéélim, où nous étions enfin en sécurité. Je me suis rendu compte que j'avais été suivi par une longue colonne de voitures conduites par des jeunes à qui j'avais ouvert la voie."

Depuis cet épisode, Youssef Ziadna a reçu des menaces de mort. "C'était lundi, j'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui s'est présenté comme étant du Hamas. Il m'a dit : 'Tu as sauvé la vie de 30 Juifs. On va venir s'occuper de toi'. Je lui ai dit d'aller se faire voir, et je suis allé porter plainte." Mais le chauffeur de minibus a également reçu un flot de messages de soutien venus du monde entier. C'est pour lui la meilleure des récompenses.