Syrie : un F16 israélien abattu, l'Iran pointé du doigt

Une colonne de fumée au loin et les secours qui s'affairent. Voici la carlingue en flammes de l'avion de combat israélien qui s'est écrasé quelques secondes plus tôt en Galilée, dans le nord du pays. L'armée syrienne vient d'abattre l'appareil. Les deux pilotes se sont éjectés. Sur cette image, on aperçoit l'un d'eux en parachute. Quelques heures plus tôt, l'armée israélienne intercepte un drone iranien au-dessus de son territoire et décide de riposter en bombardant ce qu'elle considère être une base iranienne dans le centre de la Syrie.

L'Iran et le Hezbollah réfutent toute intrusion

Sur cette vidéo, on entend les batteries antiaériennes syriennes résonner dans la nuit. L'avion de chasse abattu aurait pu être touché par un missile comme celui-ci, dont les restes ont été filmés ce matin. Aussitôt, Israël décide de frapper à nouveau : 12 cibles liées à la présence iranienne autour de Damas. L'armée israélienne a régulièrement bombardé les intérêts iraniens en Syrie et se dit prête à de nouvelles frappes en cas d'escalade. Alliés de Bachar El-Assad, l'Iran et le Hezbollah ont de leur côté réfuté toute intrusion d'un de leurs drones en territoire israélien et promis des représailles sévères en cas de nouveau bombardement.

