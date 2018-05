Israël-Palestine : situation toujours tendue dans la bande de Gaza

Sous un drap se trouve la plus jeune des victimes des violences de lundi 14 mai à Gaza. Leïla était un bébé palestinien de huit mois seulement. Sa famille l'a enterrée mardi. "On était assises sous une tente lorsque l'armée israélienne a tiré des grenades lacrymogènes. On allait partir lorsqu'on a vu le bébé commencer à suffoquer. Puis elle a cessé de respirer", raconte la grand-mère de Leïla.

Deuil et inquiétude

Une scène de deuil qui s'est répétée mardi à de multiples reprises dans la bande de Gaza. A l'hôpital déjà surchargé, les ambulances continuent à affluer. "Je portais un pneu pour y mettre le feu. En m'enfuyant je me suis pris une balle dans la tête. J'ai perdu conscience. Mes parents m'ont cru mort", témoigne un jeune palestinien. Le bilan à la suite de l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem est très lourd : au moins 2 400 blessés, en plus d'une soixantaine de morts.

