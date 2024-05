Reportage "Il a donné sa vie" : l'hommage national aux soldats et victimes d'attentats dans un contexte particulier en Israël

Israël rend hommage à ses morts pour Yom Hazikaron, la journée en hommage aux soldats morts en service et aux victimes d’attentats. 620 soldats et policiers ont été tués pendant et depuis l'attaque menée en Israël par le Hamas le 7 octobre. À 11h, lundi 13 mai, le pays s’est figé au retentissement de la sirène. Un hommage s'est tenu au Mont Herzl, le cimetière militaire à Jérusalem.

Le Mont Herzl se fige. Près des tombes, dans les allées des milliers d’Israéliens debout observent deux minutes de silence. En bas de la colline, parcelle 13 zone B, dix tombes, dix soldats et une même date de décès pour tous : 7 octobre 2023. Valentin Ghenassia, 22 ans, originaire de Montpellier, repose ici. Autour de la tombe, des amis viennent réconforter Geneviève la maman : "Moi, je survis parce qu'il n'est plus là. Mais lui, il est en haut, il me dit 'Maman, tiens le coup'. Bien sûr, de temps en temps, je craque mais je n'ai pas envie de le montrer aujourd'hui. Il a donné sa vie. Tout le monde me dit 'Il faut que tu t'occupes de toi', pour l'instant, je ne peux pas. Pour l'instant, je n'ai plus d'envie."

"Tout le peuple d'Israël est présent"

"Elie", c’est comme ça qu’Ochea appelait Valentin. C’était comme son fils adoptif. Il l’a accueilli quand il est arrivé en Israël, l’invitait à Shabbat, à dîner : "Nous n'avons pas encore trouvé l'apaisement. Lors de l'enterrement, il y avait ici presque 4 000 personnes. Tout le peuple d'Israël est présent. Cela ne console pas mais ça montre pourquoi Elie est tombé et pourquoi il s'est battu. C'était très important pour lui de venir de France pour se battre pour le peuple d'Israël et le peuple d'Israël l'accompagne et reçoit ce sacrifice."

Dans la même rangée, une autre tombe est couverte de fleurs, de petites pierres : c’est celle de Reouven Chicportiche. Pour son frère, la présence de ces milliers d’Israéliens, lundi, au Mont Hertzl apporte un peu de réconfort : "On a eu des frissons et on a ressenti de la nostalgie, du chagrin. On a l'espoir qu'il n'ait pas été tué pour rien. Tous ceux qui sont ici sont des héros. Je ne suis pas un homme politique. Je fais confiance au pays, au peuple. Ils feront ce qu'il faut. Nous aussi nous nous sommes battus. Mon deuxième frère est à Gaza en ce moment, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. C'était important pour lui aujourd'hui comme toujours de continuer à combattre pour retrouver notre honneur et notre fierté. Et pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent." "Notre guerre n’est pas terminée ce sera soit les monstres du Hamas soit nous", a déclaré Benyamin Netanyahou lors de la cérémonie.