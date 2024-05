Reportage "Ce n'est pas le moment de faire la fête" : à Tel Aviv la gay pride est annulée, conséquence de la guerre contre le Hamas

Conséquence du conflit israélo-palestinien, la gay pride de Tel Aviv n’aura pas lieu cette année sous sa forme habituelle. C'est une décision du maire de la ville Ron Huldai. "Ce n’est pas le moment de faire la fête", justifie l’élu alors que des otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Cette marche des fiertés, un énorme évènement, devait avoir lieu le 8 juin.

Attablé au Layla Bar, un bar gay de Tel Aviv, Shalom apprend la nouvelle : "Pas de parade, pour soutenir les otages ? Ok ! C’est ce qu’il faut faire." Un sentiment partagé par son compagnon Daniel : "Ce n’est pas le moment de faire la fête." Pourtant les bars de la ville sont pleins, les boîtes de nuit aussi, lui-même est de sortie ce soir : "Il faut continuer à vivre ! Mais par rapport à l’opinion publique, moi personnellement, je ne ressens pas l’envie de faire la fête dans un grand évènement. Alors je suis content que ce soit annulé."

"C'est trop tôt au vu de la situation"

La Gay Pride de Tel Aviv rassemble tous les ans des milliers de personnes et notamment des touristes. Mais Tomer lui non plus ne se sent pas de participer à un évènement d’ampleur : "On peut faire la fête discrètement dans des clubs, des bars comme ici mais faire une grosse parade dans les rues c’est un peu trop tôt au vu de la situation." Par respect aussi pour les soldats qui combattent : "C’est malheureux bien sûr j’espère que les choses redeviendront normales bientôt," espère Noah. Un rassemblement appelant à la libération des otages aura lieu à la place de la parade.