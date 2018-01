Proche-Orient : des ONG dénoncent la hausse des incarcérations d'enfants et d'adolescents par l'armée israélienne

Alors qu'une adolescente palestinienne, Ahed Tamimi, doit à nouveau être présentée devant un tribunal militaire le 15 janvier, des ONG dénonce la recrudescence des incarcérations de mineurs menées par les forces israéliennes. Un rassemblement le 8 janvier à Gaza, en faveur de la jeune Ahed Tamimi, 16, ans, arrêtée le 19 décembre 2017 à Nabi Saleh, en Cisjordanie. (MAXPPP)

Au Proche-Orient, les arrestations d'enfants et d'adolescents palestiniens par l'armée israélienne sont en hausse. La plus connue parmi ces jeunes, Ahed Tamimi, 16 ans, est en détention depuis le 19 décembre 2017 pour avoir bousculé un soldat israélien à Nabi Saleh (Cisjordanie). Elle devrait être de nouveau présentée devant un tribunal militaire lundi 15 janvier.

Des incarcérations de plus en plus nombreuses

Depuis le début du mouvement de contestation palestinien contre la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël, les mineurs sont une cible de choix pour l’armée israélienne, dénoncent des organisations de défense des droits des enfants. Le nombre d'incarcérations a doublé au mois dernier : 77 mineurs palestiniens seraient ainsi passés par les geôles israéliennes ou y sont encore emprisonnés. Et c'est en raison de leur statut que ces adolescents seraient les premières victimes de la répression, selon Ayed Abu Eqtaish de l’ONG Défense des enfants-international (DEI), car ils sont soumis au système judiciaire militaire. "Les enfants sont interrogés sans la présence d’un membre de leur famille ou de leur avocat", explique-t-il, insistant sur les risques "de différents mauvais traitements ou de torture" qu'ils encourent.

Le but de ces traitements est d’arracher aux enfants des aveux, qui constituent ensuite des preuves pour le système judiciaire militaire.Ayed Abu Eqtaish de l’ONG Défense des enfants-international à franceinfo

Si les enfants de 12 et 13 ans ne peuvent pas être condamnés à plus de 6 mois de prison, les adolescents de 14 ans et plus sont eux traités comme des adultes. Ils encourent donc de lourdes peines. Les organisations de défense des droits des enfants dénoncent également l’usage abusif d’armes à feu par l’armée israélienne. Ces derniers jours, trois mineurs ont perdu la vie dans les territoires palestiniens occupés, au cours d’affrontements.