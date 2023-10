Minute de silence à l'Assemblée nationale : "Le pogrom qu'a subi Israël est égal à la mort du jeune Nahel", regrette Marine Le Pen

La cheffe de file des députés RN avait "suggéré que l'intégralité des députés en écharpe puissent rendre un hommage dans la cour d'honneur", ce qui lui a été refusé.

"Le pogrom qu'a subi Israël est égal à la mort du jeune Nahel", a regretté la présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l'Assemblée, Marine Le Pen, interrogée par franceinfo à la sortie de la conférence des Présidents de groupe mardi 10 octobre.

L'Assemblée "observera" une minute de silence en mémoire des victimes des attaques terroristes au cours de la séance de question au gouvernement prévue mardi 10 octobre. Or, la cheffe de file des députés RN avait "suggéré que l'intégralité des députés en écharpe puissent rendre un hommage dans la cour d'honneur", ce qui lui a été refusé. "Il y aura donc une minute de silence. Ça aurait pu suffire si la minute de silence n'était pas utilisée à tort et à travers depuis un certain nombre de temps", a-t-elle déploré. "On met un trait d'égalité entre la mort du jeune Nahel et le drame que vient de vivre Israël", a-t-elle redit.

Autre regret pour la patronne du RN, que "la Première ministre réponde de manière globale aux questions qui seront posées". Marine Le Pen a exprimé lors de la conférence des Présidents son refus de "déroger au déroulement classique". "La Première ministre répondra de manière globale, ce qui est une bonne manière de planquer les groupes de gauche qui se sont comportés de manière inadmissible", a pointé Marine Le Pen.