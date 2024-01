Mer Rouge : les États-Unis et la Grande-Bretagne frappent les Houthis au Yémen

Les Houthis attaquent des navires en mer Rouge, en soutien aux Palestiniens. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont répliqué avec des frappes aériennes au Yémen.

Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 janvier, 73 frappes aériennes ont été menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Elles ont visé des sites militaires des rebelles houthis au Yémen, faisant cinq morts et six blessés. Les avions de chasse américains ont décollé du porte-avion USS Eisenhower. Cette riposte contre les rebelles houthis, alliés de l'Iran et hostiles à l'État d'Israël a été menée car ils multiplient les attaques contre les navires en mer Rouge.

Une coalition internationale mise en place en décembre

Avec ces frappes de missiles et de drones, cette route maritime cruciale est devenue dangereuse. Or, 12% du commerce international transite par ce détroit. "Nous ne pouvons pas permettre aux Houthis de rançonner la libre circulation du commerce mondial pour faire valoir leurs idées", indique James Heappey, le ministre de la Défense britannique. La coalition internationale mise en place par les États-Unis en décembre 2023 a pour but de restaurer la stabilité en mer Rouge. Les Houthis disent cibler les navires en solidarité avec les Palestiniens.