Manifestations pro-Palestine en France et dans le monde

Des nombreuses manifestations ont eu lieu en France et dans le monde, samedi 15 mai, en soutien au peuple palestinien.

Des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu, samedi 15 mai, dans les villes de Marseille (Bouches-du-Rhône), Lyon (Rhône), Lille (Nord) ou encore Nantes (Loire-Atlantique). Ils étaient plus de 22 000 au total à braver la pluie pour demander l’arrêt total des frappes israéliennes qui ont déjà fait 139 morts côté palestinien. En régions, les manifestations ont été autorisées, et les participants n'ont pas hésité à braver le mauvais temps. Ils ont dénoncé l'escalade de la violence entre Israël et le Hamas.

"Il faut vivre ensemble"

"Le peuple palestinien mérite de vivre, comme le peuple israélien bien sûr, mais pour vivre, (…) il faut vivre ensemble. On en a assez de perdre nos frères, nos mères nos sœurs", commente un homme. Ailleurs dans le monde, même solidarité avec le peuple palestinien. Des dizaines de rassemblements pacifiques étaient organisés. À Londres (Royaume-Uni), ils étaient des milliers dans les rues se dirigeant vers l’ambassade d’Israël. Ils ont réclamé l’intervention du gouvernement britannique pour faire cesser l’opération militaire israélienne, qui dure depuis près d’une semaine.