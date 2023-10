Guerre entre Israël et le Hamas : la justice confirme l'interdiction de la manifestation pro-palestinienne prévue samedi après-midi à Paris

Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours des organisateurs contre l'interdiction, estimant que le "le rassemblement peut présenter un risque particulier sérieux de violences, à l’encontre d’autres groupes ou des forces de l’ordre".

Temps de lecture : 1 min

La justice a confirmé samedi 28 octobre l'interdiction de la manifestation pro-palestinienne prévue cet après-midi. Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours des organisateurs, approuvant donc la décision du préfet de Police de Paris, Laurent Nunez. Le juge des référés du tribunal administratif rejette le recours des organisateurs, a indiqué à France Inter l'une de leurs avocates, Me Elsa Marcel. "On est tous extrêmement choqués du résultat", réagit-elle. Me Marcel dénonce "une interdiction politique".

🔴 Manifestation pro-Palestine samedi à Paris ➡️ "J’interdirai cette manifestation”, annonce Laurent Nunez, préfet de police. Il estime que les organisations qui l’ont déclarée, “par leurs propos”, peuvent laisser penser qu’elles sont du soutien du Hamas.” #8h30franceinfo pic.twitter.com/B1GHTbqVr9 — franceinfo (@franceinfo) October 26, 2023

Dans son ordonnance, le juge des référés estime que "le rassemblement projeté peut présenter un risque particulier sérieux de violences, à l’encontre d’autres groupes ou des forces de l’ordre et de dégradations de biens". D'autant plus que "le cortège prévu, de plus de 3,5 km, se déroule pour partie dans les quartiers du Marais et du Sentier où est implantée une communauté juive importante et sont installés notamment des lieux culturels et cultuels juifs".

Pas assez de policiers avec la Coupe du monde de rugby

Par ailleurs, "il relève que les organisateurs ne sont pas dans la capacité d’évaluer le nombre de participants, leur nombre allant de 5 000 à 50 000 et d’établir que leurs services d’ordre interne seraient suffisants alors que par ailleurs, les forces de police de la préfecture de police seront fortement mobilisés pour assurer la sécurité de la finale de la Coupe du monde de rugby et d’autres manifestations sur la voie publique".

"Ce n'est pas une question de maintien de l'ordre. Le critère est immatériel, il est moral", avait-t-il expliqué sur franceinfo. "Le simple fait qu'on puisse tenir des propos négationnistes, antisémites ou de soutien au terrorisme, c'est pour nous un problème", jugeait jeudi sur franceinfo Laurent Nunez, le préfet de police de Paris.