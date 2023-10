Le siège total de Gaza est interdit par le droit international humanitaire, rappelle l'ONU

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme rappelle que "toute restriction à la circulation des personnes et des biens visant à mettre en œuvre un siège doit être justifiée par des nécessités militaires, sinon elle peut constituer une punition collective".

Temps de lecture : 1 min

Le siège total de la bande de Gaza annoncé lundi par le ministre israélien de la Défense est "interdit" par le droit international humanitaire, a rappelé le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme mardi 10 octobre. "L'imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire", a déclaré Volker Türk.

L'ONU rappelle que "toute restriction à la circulation des personnes et des biens visant à mettre en oeuvre un siège doit être justifiée par des nécessités militaires, sinon elle peut constituer une punition collective".

Volker Türk s'est dit "profondément choqué et indigné par les allégations d'exécutions sommaires de civils et, dans certains cas, d'horribles massacres perpétrés par des membres de groupes armés palestiniens". Il a demandé à ces groupes de "libérer immédiatement et sans condition tous les civils capturés et toujours détenus".