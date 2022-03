Le rapporteur de l'Onu qualifie l'occupation israélienne des territoires palestiniens d'"apartheid"

Présentant son rapport final au Conseil des droits de l'Homme de l'Onu à Genève, cet expert indépendant a estimé que "l'occupation israélienne, à présent dans sa 55e année, et dont on est loin de voir la fin, est devenue de plus en plus ancrée et répressive".

Des Palestiniens participent à une manifestation devant le bureau du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans la ville de Gaza, le 24 mars 2022. (MAJDI FATHI / NURPHOTO / AFP)