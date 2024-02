"Le compte à rebours a commencé pour la fin de l'ère Netanyahu et son gouvernement", assure le président du Forum international pour la Paix

"Le compte à rebours a commencé pour la fin de l'ère Netanyahu et son gouvernement", assure Ofer Bronchtein, président du Forum international pour la Paix et chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien, invité sur franceinfo.

Il espère que l'opinion publique jouera un rôle de plus en plus important. "Pendant les trois premiers mois de cette guerre les Israéliens étaient paralysés, traumatisés par la catastrophe du 7 octobre", souligne-t-il. Mais ces dernières semaines, "on voit la reprise des manifestations, des milliers d'Israéliens qui sortent dans les rues pour demander la libération de leurs otages, que ce soit la priorité et pas l'élimination du Hamas". Ofer Bronchtein évoque aussi des manifestations "pour qu'il y ait des élections le plus rapidement possible et changer ce gouvernement".

Le président du Forum international pour la Paix avance aussi un changement radical politique nécessaire pour les Palestiniens. "Mahmoud Abbas a 88 ans", précise-t-il. "Il faudra une nouvelle génération de dirigeants palestiniens", "il doit y avoir un changement de leadership pour les Israéliens et les Palestiniens pour que les choses bougent".