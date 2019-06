Jérusalem : le tombeau des rois rouvre ses portes

Tout près de la Vieille ville à Jérusalem, un joyau archéologique et il est français. Le tombeau des rois est l'un des sites funéraires les plus remarquable et le symbole de l'architecture romaine. Construit il y a 2 000 ans, le lieu rouvre jeudi 27 juin après près de dix ans de travaux qui ont coûté un million d'euros. Mais impossible pour les visiteurs de s'approcher des tombes, elles seront fermées pour des raisons de conservation.

De futures tensions à Jérusalem ?

Les juifs ultra-orthodoxes vénèrent les dieux et réclament de pouvoir y prier, car c'est ici qu'auraient été inhumés leurs ancêtres. Le tombeau des rois est situé à Jérusalem-Est, dans la partie palestinienne de la ville. Certains craignent déjà des tensions autour de son ouverture. L'affaire a, un temps, été portée devant la justice rabbinique.

