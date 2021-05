Israël-Palestine : un déluge de feu continue de s’abattre sur les populations

Les frappes d’une intensité rarement vue continuent de déferler sur Israël et Gaza, dimanche 16 mai. La journée a été extrêmement dévastatrice, 42 Palestiniens dont 8 enfants ont perdu la vie. C’est la plus meurtrière depuis le début du conflit, il y a six jours. Le bruit assourdissant des détonations est presque continu. La tour abritant les locaux de l’agence de presse AP et d’Al Jazeera avait été détruite la veille, sous les yeux des salariés de la chaîne qatarie à Doha, remplis d’émotion et la sidération. Des cibles légitimes selon Benyamin Netanyahou : un bureau de renseignements du Hamas y aurait élu domicile.

"Pas question de cesser les bombardements"



Le Hamas de son côté a poursuivi ses tirs de roquettes sur Israël, notamment sur la synagogue d’Ashkelon, ou à proximité de Tel Aviv, à Ramat Gan. Dominique Derda était en direct de Jérusalem dans le 20 Heures pour revenir sur les derniers événements. "Des appels à cesser le feu, il y en a de plus en plus, qu’ils proviennent des Nations Unis ou d’ailleurs, mais ils restent sans effet. Benyamin Netanyahou a réuni pendant trois heures son conseil de sécurité, mais pas question pour lui de cesser les bombardements sur Gaza tant que tous les objectifs n’ont pas été atteints, a détaillé le journaliste. Les États-Unis comme les autres pays s’interdisent de négocier directement avec le Hamas, qu’ils considèrent comme un mouvement terroriste."