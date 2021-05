Israël-Palestine : l'ONU lance une enquête sur les atteintes aux droits humains

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a lancé jeudi 27 mai une enquête internationale sur les atteintes aux droits humains commises dans les territoires palestiniens occupés et en Israël depuis avril. La portée de cette résolution, lançant une "commission d'enquête internationale indépendante et permanente", dépasse largement le récent conflit. Le texte demande en effet que la commission étudie "toutes les causes profondes des tensions récurrentes, de l'instabilité et de la prolongation du conflit, y compris la discrimination et la répression systématiques fondées sur l'appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse". L'enquête doit se concentrer sur l'établissement des faits et collecter les preuves et éléments qui pourraient être utilisés dans le cadre de poursuites judiciaires et, dans la mesure du possible, identifier les coupables pour qu'ils puissent être jugés.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahua a immédiatement dénoncé une "décision honteuse" qui "encourage les terroristes dans le monde entier". Coté palestinien, le ministère des Affaires étrangères a pour sa part salué une décision "qui fait progresser la protection des droits humains des Palestiniens". Le mouvement islamiste Hamas a lui aussi salué l'ouverture d'une enquête sur "les violations israéliennes dans les territoires palestiniens".