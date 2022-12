Israël : l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri doit être expulsé vers la France dimanche

L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri est détenu en prison de haute sécurité israélienne depuis le 7 mars 2022 et il doit être expulsé dimanche 4 décembre. Salah Hamouri n'a pas la nationalité israélienne. Il dispose d'un simple permis de résident à Jérusalem, ville où il est né d'un père palestinien et d'une mère française, Denise Guidoux-Hamouri, qui compte bien se battre jusqu'au bout. "Les avocats vont voir ce qu'ils peuvent faire pour empêcher son expulsion, prévient-elle, Si jamais ça marche avec Salah, c'est la porte ouverte pour expulser tous les résidents de Jérusalem qui ne marchent pas comme ils voudraient." Un groupe de soutien appelle à "interpeller de toute urgence" Emmanuel Macron pour empêcher ce que ce comité appelle un "crime de guerre".

Israël a informé Salah de son intention de l’expulser de force dimanche 4 décembre. Nous appelons toutes et tous à interpeller de toute urgence @EmmanuelMacron afin qu’il agisse fermement pour empêcher ce crime de guerre. #LiberezSalah #JusticeforSalah pic.twitter.com/kcq5sPqaZK — Liberté pour Salah Hamouri (@LiberezSalah) November 30, 2022

De 2005 à 2011, Salah Hamouri a été incarcé pour complicité avec le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), classé terroriste par Israël, et pour avoir projeté d'assassiner un rabin, Ovadia Yossef. Après avoir nié les faits, il a plaidé coupable, non pour avouer mais pour avoir une peine moins longue qu'il a purgée. Aujourd'hui, il est en détention administrative. Cette procédure permet d'incarcérer un suspect sans limite dans le temps et sans lui notifier ce qu'on lui reproche.

"Quand on demande, l'avocat nous dit que c'est un dossier secret auquel nous ne pouvons pas avoir accès. Il n'y a pas de charge contre lui. Je crois que c'est au président Emmanuel Macron de voir ça. Monsieur le président où êtes-vous ?" Denise Guidoux-Hamouri, mère de Salah Hamouri à franceinfo

L'épouse française de Salah Hamouri vit en France avec leurs enfants car elle est interdite d'entrée en Israël depuis presque sept ans.