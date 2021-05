Israël : à Haïfa, soignants juifs et arabes coexistent dans la paix et la solidarité

Dimanche 16 mai, le personnel soignant de l’hôpital Rambam de Haïfa (Israël) a décidé de manifester un message de paix et d’union alors que le conflit israélo-palestinien ne cesse de s’intensifier. Le slogan "les juifs et les arabes ne veulent pas être ennemis" est scandé par de nombreuses personnes, symbole d’un lieu où tout le monde parvient à vivre ensemble de manière pacifique.

Égalité et solidarité

L’hôpital de Rambam est le plus grand du nord du pays. Les arabes israéliens représentent plus du tiers du personnel soignant et tout le monde coexiste sans aucun souci, que cela soit médecin ou patient. "Quand je parle aux malades, je ne demande pas quel est leur religion, d’où ils viennent, de quelle ville, de quel village… Pour moi ce sont tous des êtres humains qui doivent être soignés", confie le docteur Adi Elias, médecin arabe israélien. L’ambiance est détendue lors des moments de pause entre les soignants. Des liens se tissent. "On célèbre les fêtes des uns et des autres, on s’invite aux mariages, pour les grandes occasions. On vit comme une famille", explique Elena Tselniker, infirmière juive israélienne.