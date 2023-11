Guerre entre le Hamas et Israël : l’exercice d’équilibriste d’Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine

Durée de la vidéo : 1 min

Anthony Blinken, Secrétaire d’État des États-Unis, doit rencontrer vendredi 3 novembre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Quelle est la position américaine sur le conflit ? France Télévisions a interviewé le porte-parole du département d’État.

Anthony Blinken a annoncé vouloir demander aux Israéliens des mesures concrètes pour limiter les victimes civiles à Gaza. "Nous sommes favorables à des pauses humanitaires (…) pour nous assurer que l’aide parvienne à ceux qui en ont besoin, que les étrangers puissent quitter Gaza et que les otages soient libérés", explique le porte-parole du département d’État. "En revanche, nous ne sommes pas d’accord avec le cessez-le-feu", indique-t-il. Selon lui, seul Israël respecterait le cessez-le-feu, contrairement au Hamas qui en profiterait pour "récupérer ses forces."

Les États-Unis nourrissent l’espoir d’une solution à deux États

Interrogé sur l’inquiétude grandissante en Cisjordanie, le porte-parole a rappelé la position du gouvernement étasunien : "Le président Biden l’a dit clairement à nos alliés israéliens. Ils doivent faire plus pour stopper les colons en Cisjordanie" afin de "ne pas ajouter de l’huile sur le feu." Il assure que les États-Unis ne soutiennent pas les déplacements de la population palestinienne et sont favorables à une solution à deux États. "C’est la seule façon de garantir qu’Israël restera un État juif démocratique et que sa sécurité restera assurée, et pour les Palestiniens d’obtenir l’État auquel ils ont droit et l'autodétermination qu’ils demandent depuis des décennies", conclut-il.