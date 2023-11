Direct Guerre entre Israël et le Hamas : l'Etat hébreu annonce le renvoi des travailleurs gazaouis présents sur son sol et "coupe tout contact" avec Gaza

#ISRAEL_PALESTINE Les tensions se multiplient à la frontière entre Israël et le Liban. Et comme l'a expliqué franceinfo, l'Etat hébreu se prépare depuis le mois dernier à la guerre avec le Hezbollah. Dans la grande ville de Haïfa, l'hôpital Rambam a transformé son parking souterrain en hôpital. Au troisième sous-sol, on trouve 7 000m2 d'asphalte et de béton, et des lits d'hôpitaux un peu partout.

(FABIEN GOSSET / RADIO FRANCE)