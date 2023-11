Conflit Israël-Hamas : le chef du Hezbollah libanais affirme que la perspective d'une "guerre totale est réaliste"

Hassan Nasrallah, le dirigeant du mouvement pro-iranien, a estimé que "toutes les options" étaient ouvertes pour un élargissement du conflit sur le front libanais avec Israël.

Il a parlé pour la première fois depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Dans un discours, le dirigeant du Hezbollah, mouvement terroriste libanais, a affirmé vendredi 3 novembre que la perspective d'une "guerre totale est réaliste". "L'ennemi doit s'y préparer", a lancé Hassan Nasrallah.

Le chef du Hezbollah pro-iranien a fait porter aux Etats-Unis la responsabilité de la guerre en cours à Gaza et estimé que "toutes les options" étaient ouvertes pour un élargissement du conflit sur le front libanais avec Israël.

Il affirme que le Hamas a pris seul la décision de déclencher la guerre contre Israël

Il a fait assumer aux Etats-Unis "l'entière responsabilité" de la guerre à Gaza, affirmant qu'Israël n'était "qu'un instrument" d'exécution. "Vous, les Américains, savez très bien que si une guerre se produisait dans la région, ni votre flotte, ni les combats aériens ne vous seront utiles", a-t-il averti. "Vos intérêts, vos soldats et votre flotte seront les victimes et les plus grands perdants". Washington a réagi en avertissant le Hezbollah qu'il ne devait pas "chercher à profiter" de la guerre entre Israël et le Hamas.

Saluant la bataille "héroïque" du Hamas à Gaza, Hassan Nasrallah a affirmé que le mouvement islamiste palestinien, son allié, avait pris seul la décision de déclencher la guerre contre Israël, et n'en avait pas informé le Hezbollah ou l'Iran. Le discours de Hassan Nasrallah était très attendu, pour savoir s'il allait entraîner le Liban de plain-pied dans le conflit. Les combattants du Hezbollah sont intervenus contre Israël à la frontière entre les deux pays dès le lendemain de la guerre, mais les combats sont restés limités.