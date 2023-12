Guerre entre le Hamas et Israël : après deux mois de combats, l'étau se resserre dans le sud de Gaza

Après deux mois d'offensive israélienne, les combats font toujours rage dans la bande de Gaza, jeudi 7 décembre. L'étau se resserre dans le sud de l'enclave. L'armée israélienne a fourni des images montrant que ses soldats sont entrés dans la ville de Khan Younès par milliers.

Sur des images fournies par l'armée israélienne, les soldats progressent dans la ville de Khan Younès (bande de Gaza). Tsahal montre qu'elle est entrée dans la ville avec des milliers de fantassins, et que les combats avec le Hamas sont rapprochés et intenses. De son côté, le Hamas a publié une vidéo dans laquelle on voit un char israélien en feu. Le lieu et la date sont indéterminés. Le Hamas est encore en capacité de tirer des roquettes sur Israël, et filme ses salves à des fins de propagande.



La France appelle à un cessez-le-feu immédiat

Khan Younès est encore touchée par des bombardements aériens, et connaît des scènes de chaos. Mardi 5 décembre, un entrepôt des Nations unies dans lequel étaient stockés des vivres a été pillé. Un signe pour les humanitaires que l'ordre public est sur le point de s'écrouler à Gaza. Jeudi, le conflit dure depuis exactement deux mois. Durant cette période, 80% de la population a été déplacée. L'aide humanitaire qui entre dans la bande de Gaza est largement insuffisante. Mercredi, sur la chaîne Al Jazeera, une vieille femme a accusé en direct le Hamas de s'accaparer l'aide. Jeudi soir, les Nations unies, les organisations humanitaires et la France appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.