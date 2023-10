Guerre entre Israël et le Hamas : "On doit tous sortir dans la rue pour appeler à la paix" estime Latifa Ibn Ziaten

La mère d'Imad, militaire tué par Mohamed Merah en 2012 appelle sur France Bleu à la solidarité "avec les deux peuples qui sont piégés".

Temps de lecture : 1 min

"On doit tous sortir dans la rue pour appeler à la paix, dire stop à la guerre" entre Israël et le Hamas, estime Latifa Ibn Ziaten, présidente de l'association Imad, pour la Jeunesse et la Paix, invitée de France Bleu Belfort Montbéliard jeudi 12 octobre. L’association Imad porte le prénom de son fils tué par le terroriste Mohamed Merah le 11 mars 2012 à Toulouse. Jeudi 12 octobre après-midi, Latifa Ibn Ziaten sera à Belfort pour rencontrer des étudiants.

>> Guerre entre Israël et le Hamas : après les massacres à Kvar Aza, les proches sont divisés entre désir de "revanche" et appel à la paix

Dans le contexte de guerre au Proche-Orient, "le message, c’est un message de paix. On a besoin de paix et on doit tous travailler sur la paix, réagit Latifa Ibn Ziaten. Ce sera mon message aujourd’hui d’être solidaire avec les deux peuples qui sont piégés. Si on n’a pas les moyens physiquement, moralement, on doit tous sortir dans la rue pour appeler à la paix, dire stop à la guerre, parce qu’on a besoin de la paix aujourd’hui, c’est important", insiste la présidente d'Imad.

Selon elle, l'attaque sur des populations civiles, "c'est une erreur, moi, je sais par quoi je suis passée. Je pense à toutes ces familles qu’elles soient israéliennes ou palestiniennes, c’est l’horreur. La guerre n’est bonne ni pour l‘un ni pour l’autre. Quand on perd nos chers [proches] de cette manière, c’est très difficile. On vit toute notre vie avec cette séquelle".