Guerre entre Israël et le Hamas : les frappes s’intensifient à Gaza

C’est une guerre qui pourrait durer des mois. Les frappes de l’armée israélienne s’intensifient à Gaza, ce mercredi 27 décembre.

Bombardements massifs ce mercredi 27 décembre, dans le sud de l’enclave palestinienne. Des dizaines de personnes sont mortes après une frappe israélienne. "Cette guerre sera longue", prévient solennellement le chef d’état-major des armées. Même discours de Benyamin Netanyahou le jour de Noël, en gilet pare-balles, à Gaza. "Il n’est pas possible de parler d’arrêts aujourd’hui", affirmait le Premier ministre, en opération communication au milieu des soldats. Avant tout arrêt des hostilités, il dit exiger trois choses : la destruction du Hamas, la démilitarisation de Gaza, et la déradicalisation de la société palestinienne.

Une guerre au long cours

L’annonce inquiète gravement la France, elle demande une trêve immédiate, conduisant à un cessez-le-feu. Mais en dépit des mises en gardes, l’Etat hébreux s’installe dans une guerre au long cours. 164 soldats israéliens tués depuis le début des opérations. Plus de 21 000 morts selon le Hamas, et des civils obligés de fuir en permanence. Malgré les efforts des médiateurs égyptiens et qatari, aucune pause humanitaire ne semble possible.