Guerre entre Israël et le Hamas : la trêve a débuté dans la bande de Gaza

Une première, en 49 jours de conflit. La trêve dans les combats entre Israël et le Hamas a débuté dès l'aube, vendredi 24 novembre. L'arrêt des activités militaires a commencé à 7 heures (6 heures, heure de Paris) et doit durer quatre jours, selon les termes de l'accord obtenu mercredi et négocié par le Qatar. Un premier groupe de treize otages doit être libéré vendredi après-midi et des camions humanitaires ont déjà pu pénétrer dans la bande de Gaza, selon plusieurs journalistes présents sur place.

Pour parvenir à cet accord, cinq semaines de négociations "terriblement éprouvantes" ont été nécessaires, avait déclaré mardi le haut responsable américain face à la presse. Ce dernier avait mentionné des "contacts quotidiens, parfois heure par heure" pendant des semaines entre Israéliens, Américains, Qataris et Egyptiens.