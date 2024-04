Guerre entre Israël et le Hamas : la pression s’accentue sur Benyamin Netanyahou Durée de la vidéo : 2 min Guerre entre Israël et le Hamas : la pression s’accentue sur Benyamin Netanyahou Guerre entre Israël et le Hamas : la pression s’accentue sur Benyamin Netanyahou (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - M. Burgot, S. Yassine, M. Benoliel France Télévisions 23h info franceinfo

Benyamin Netanyahou se retrouve de plus en plus sous pression, son allié américain l’a, à nouveau, mis en garde. La rue et les familles d’otages se font également entendre via des rassemblements de masse.

La conversation téléphonique a pris des allures d'avertissement. Joe Biden demande à Benyamin Netanyahu de faciliter, de manière spectaculaire, l'arrivée d'aide humanitaire à Gaza. Le Premier ministre israélien n'a pas le choix, s'il n'obtempère pas, l'aide militaire américaine à Israël pourrait être affectée. La pression semble fonctionner, les Israéliens ont annoncé dans la nuit du vendredi 4 avril, des mesures immédiates. Des élections anticipées difficilement envisageables Cependant, les Américains se méfient, et resteront attentifs aux résultats. Même Donald Trump, le plus grand allié républicain de Benyamin Netanyahu prend ses distances, et estime qu'Israël est en train de perdre la guerre de communication. Ces pressions sur le Premier ministre viennent aussi de l'intérieur. Manifestations à répétition, heurts avec la police… des Israéliens demandent des élections anticipées. S'ils soutiennent encore l'effort de guerre, ils souhaitent le départ du Premier ministre. Mais tant que la guerre se poursuit, des élections anticipées sont difficilement envisageables.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux