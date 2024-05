Guerre entre Israël et le Hamas : l'Espagne, l'Irlande et la Norvège reconnaissent officiellement l'Etat de Palestine

Promesse tenue. Comme annoncé une semaine plus tôt, l'Espagne et l'Irlande ont officiellement reconnu l'Etat de Palestine, mardi 28 mai. Cette reconnaissance est "une nécessité" pour "parvenir à la paix" entre Israéliens et Palestiniens, en plus d'être "une question de justice historique" pour le peuple palestinien, a déclaré le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Cette décision n'est prise "contre personne, et encore moins contre Israël, un peuple ami", a-t-il ajouté, affirmant que reconnaître l'Etat de Palestine reflétait "notre rejet total du Hamas, qui est contre la solution à deux Etats".

De son côté, le Premier ministre irlandais, Simon Harris, a appelé son homologue israélien Benyamin Nétanyahou à "écouter le monde et arrêter la catastrophe humanitaire" à Gaza. Saluant une "journée marquante", le chef de la diplomatie norvégienne Espen Barth Eide a jugé, de son côté, "regrettable que le gouvernement israélien ne montre aucun signe d'engagement constructif" et a appelé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour soutenir une solution à deux États.

Cette annonce a suscité l'ire de l'Etat hébreu, dont le chef de la diplomatie, Israël Katz, accuse le chef du gouvernement espagnol de se rendre "complice des appels au génocide du peuple juif".